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СК возбудил дело после госпитализации детей с отравлением хлором в Кемеровской области
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СК возбудил дело после госпитализации детей с отравлением хлором в Кемеровской области 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Новости в Томске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после госпитализации 10 детей с признаками отравления хлором в бассейне в Кемеровской области, сообщают «Новые известия».
Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Инцидент произошел 9 марта в городе Мыски. По версии следствия, посетители почувствовали едкий запах.
«В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Незамедлительно дети были выведены из бассейна в теплое помещение, вызвана бригада «скорой помощи». У детей диагностировано: раздражение слизистых, тошнота, кашель. Всем оказана медицинская помощь. 10 человек находятся в больнице под медицинским наблюдением», — приводит издание сообщение СК. Следствие установило превышение допустимой концентрации хлора в помещении.
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