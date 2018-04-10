СК возбудил дело после госпитализации детей с отравлением хлором в Кемеровской области

Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Инцидент произошел 9 марта в городе Мыски. По версии следствия, посетители почувствовали едкий запах.

«В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Незамедлительно дети были выведены из бассейна в теплое помещение, вызвана бригада «скорой помощи». У детей диагностировано: раздражение слизистых, тошнота, кашель. Всем оказана медицинская помощь. 10 человек находятся в больнице под медицинским наблюдением», — приводит издание сообщение СК. Следствие установило превышение допустимой концентрации хлора в помещении.