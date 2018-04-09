Тамбовского педофила приговорили к 17 годам колонии

54-летнего тамбовчанина приговорили к 17 годам колонии за совращение семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального СК.

Как выяснило следствие, днём 20 мая 2017 года мужчина предложил играющему во дворе семилетнему мальчику пройти с ним в квартиру. Там он пообещал ребёнку дать 50 рублей.

На кухне квартиры мужчина дал мальчику деньги и стал совершать в отношении него действия сексуального характера. Хозяин квартиры увидел происходящее и пресёк злоумышленника.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2016 года мужчина только освободился из колонии, где отсидел 10 лет за подобное преступление.