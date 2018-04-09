Полиция задержала жителя Забайкальского края за лесной пожар 

В Забайкальском крае задержан местный житель, который поджег лес, чтобы получить деляну для сбора горельника. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу регионального УМВД.
8 апреля в лесу Карымского района произошел пожар. По подозрению в поджоге полиция задержала
31-летнего
мужчину. Он признался, что специально поджигал лес с целью получить деляну для сбора горельника.
По данным ведомства, сумма ущерба устанавливается. В отношении задержанного может быть заведено уголовное дело.