Полиция задержала жителя Забайкальского края за лесной пожар

Забайкальском крае задержан местный житель, который поджег лес, чтобы получить деляну для сбора горельника. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу регионального УМВД

8 апреля в лесу Карымского района произошел пожар. По подозрению в поджоге полиция задержала

31-летнего

мужчину. Он признался, что специально поджигал лес с целью получить деляну для сбора горельника.

По данным ведомства, сумма ущерба устанавливается. В отношении задержанного может быть заведено уголовное дело.