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Задержаны подозреваемые в краже 217 противоугонов для рельсов на станции Жигулевск
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Задержаны подозреваемые в краже 217 противоугонов для рельсов на станции Жигулевск 

Волга Ньюс 1 час назад
В полиции поясняют, что похищенное изъято. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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