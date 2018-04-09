В Салехарде мужчина избил приятеля монтировкой 

В Салехарде мужчина поссорился с приятелем и избил его монтировкой. Полицейские возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО, инцидент произошел 8 апреля в одной из городских квартир. Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель Пуровского района ЯНАО. Знакомые выпивали и поссорились. Один несколько раз ударил другого. После он взял монтировку и продолжил бить приятеля. В результате пострадавший получил телесные повреждения, которые представляют угрозу для жизни. Подозреваемый вину признал. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.