Житель Санчурского района незаконно нарубил лес на 300 тысяч: дело направлено в суд

В Санчурском районе местный житель срубил более 16 кубометров леса, что примерно соответствует 60 брёвнам.

В отношении чёрного лесоруба возбудили уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

Незаконной рубкой 53-летний мужчина занимался в январе этого года. Общая сумма ущерба, причинённого лесам, оценивается более чем в 300 тысяч рублей. Впоследствии подозреваемый полностью возместил ущерб.

Сейчас материалы уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» направлены в суд. Компенсация ущерба может послужить для лесоруба смягчающим обстоятельством.

Фото — kp40.ru