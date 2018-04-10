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Житель Санчурского района незаконно нарубил лес на 300 тысяч: дело направлено в суд
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Житель Санчурского района незаконно нарубил лес на 300 тысяч: дело направлено в суд 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Санчурском районе местный житель срубил более 16 кубометров леса, что примерно соответствует 60 брёвнам.
В отношении чёрного лесоруба возбудили уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.
Незаконной рубкой 53-летний мужчина занимался в январе этого года. Общая сумма ущерба, причинённого лесам, оценивается более чем в 300 тысяч рублей. Впоследствии подозреваемый полностью возместил ущерб.
Сейчас материалы уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» направлены в суд. Компенсация ущерба может послужить для лесоруба смягчающим обстоятельством.
Фото — kp40.ru
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Приговор экс-руководителю ОАО “Белохолуницкий машиностроительный завод” Сергею Лобовикову вступил в силу 22-летний житель Котельничского района, застреливший 17-летнюю студентку, признан виновным: суд вынес приговор В Кировской области вынесен приговор черному лесорубу: ущерб лесному хозяйству составил почти 4 млн рублей
 Ещё 2 источника 
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