В Петербурге в суд передали дело о неуплате налогов гендиректором структуры Метростроя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 апреля. / ТАСС /. Следователи в Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова , обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего подрядчика при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Пособничество в уклонении от уплаты налогов"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО «СМУ-11 Метрострой» на сумму 708 млн рублей. Обвиняемые, считают следователи, готовили фиктивные документы о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и на основании этого вносили в налоговые декларации ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011 — 2013 годы заведомо ложные сведения.

Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Морозова задержали и отправили под домашний арест. В феврале текущего года Приморский районный суд Петербурга выпустил его под залог в один млн рублей.

ЗАО «СМУ-11 Метрострой» — крупная компания, выступающая подрядчиком «Метростроя» на ряде объектов. Компания принимала участие в строительстве всех линий петербургского метро на станциях «Проспект Ветеранов», «Выборгская», «Девяткино», «Рыбацкое» и других.