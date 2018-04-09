Дело на гендиректора «СМУ-11 Метрострой» о неуплате налогов направили в суд

Ранее сообщалось, что следственные органы в Петербурге в ноябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как заявляет следствие, Морозов при пособничестве предпринимателя Олега Хорева уклонился от уплаты налогов «на сумму 708 миллионов рублей путем изготовления фиктивной бухгалтерской и строительной документации о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им „фирмами-однодневками“ и внесения на основании нее в налоговые декларации ЗАО „СМУ-11 Метрострой“ за 2011-2013 годы заведомо ложных сведений».

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

ЗАО «СМУ-11 Метрострой» сейчас задействовано в строительстве станции «Дунайская» Фрунзенско-Приморской линии, а также станции «Театральная» и перегонного тоннеля на участке «Театральная» — «Большой проспект» Лахтинско-Правобережной линии.