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Дело на гендиректора «СМУ-11 Метрострой» о неуплате налогов направили в суд
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Дело на гендиректора «СМУ-11 Метрострой» о неуплате налогов направили в суд 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела на генерального директора крупнейшего подрядчика при строительстве метрополитена Петербурга — компании «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов рублей, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.
Ранее сообщалось, что следственные органы в Петербурге в ноябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. Ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как заявляет следствие, Морозов при пособничестве предпринимателя Олега Хорева уклонился от уплаты налогов «на сумму 708 миллионов рублей путем изготовления фиктивной бухгалтерской и строительной документации о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им „фирмами-однодневками“ и внесения на основании нее в налоговые декларации ЗАО „СМУ-11 Метрострой“ за 2011-2013 годы заведомо ложных сведений».
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
ЗАО «СМУ-11 Метрострой» сейчас задействовано в строительстве станции «Дунайская» Фрунзенско-Приморской линии, а также станции «Театральная» и перегонного тоннеля на участке «Театральная» — «Большой проспект» Лахтинско-Правобережной линии.
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