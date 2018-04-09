В Оренбурге суд вынес приговор экс-начальнику управления жилищной политикой 

9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор по делу бывшего начальника управления жилищной политикой администрации города Сергея Макеева.
Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностями полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, которые он обязан выплатить в пользу государства. Также он два года не имеет права работать на государственных должностях. Арест с имущества фигуранта дела снят.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Прокуратура просила для экс-чиновника три года колонии.