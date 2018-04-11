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Сотрудника казначейства в Дагестане подозревают в получении 1,2 млн рублей взятки
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Сотрудника казначейства в Дагестане подозревают в получении 1,2 млн рублей взятки 

ТАСС 33 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудник управления федерального казначейства по Республике Дагестан подозревается в получении 1,2 млн рублей взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.
"В отношении главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования казначейства по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», — сказал собеседник.
По версии следствия, в марте этого года подозреваемый провел проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента. «Выявив существенные нарушения, сотрудник казначейства потребовал от директора предприятия 1,6 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений. В последующем он снизил сумму взятки до 1,2 млн рублей. Директор предприятия обратился в правоохранительные органы, 9 апреля перед зданием казначейства при получении 1,2 млн рублей подозреваемый был задержан», — отметил представитель пресс-службы.
Выемка документов
Ранее ТАСС сообщал, что два сотрудника управления федерального казначейства по Дагестану подозреваются в получении взятки в крупном размере. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемых доставили в следственные органы.
Кроме того, источник агентства в силовых структурах Дагестана сообщал, что 9 апреля в управлении федерального казначейства по Дагестану прошли оперативно-следственные мероприятия, в том числе с выемкой документов. По словам источника, мероприятия проводились в рамках проверки информации о перечислении средств по незаконным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 2 млрд рублей. Кроме того, проверялась информация о получении должностными лицами казначейства взятки.
Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно проходящих в казначействе мероприятий ТАСС не располагает.
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