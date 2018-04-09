Источник: в управлении федерального казначейства в Дагестане проходит выемка документов 

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Оперативно-следственные мероприятия, в том числе с выемкой документов, проходят в понедельник в управлении федерального казначейства по Республике Дагестан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах республики.
"В понедельник во второй половине дня сотрудники ФСБ совместно с МВД и следственными органами проводят оперативные мероприятия в здании казначейства по Республике Дагестан. Мероприятия проводятся в рамках проверки информации по незаконному перечислению средств по незаконным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 2 млрд рублей", — сообщил собеседник, добавив, что идет в том числе выемка документов.
По его словам, есть информация и о получении должностными лицами казначейства взятки, она также проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно проходящих в казначействе мероприятий ТАСС не располагает.