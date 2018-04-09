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Источник: двух дагестанских чиновников подозревают в получении взятки
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Источник: двух дагестанских чиновников подозревают в получении взятки 

РИА Новости 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 9 апр — РИА Новости. Двое сотрудников дагестанского казначейства подозреваются в получении крупной взятки, проведена выемка документов о незаконном перечислении 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Двое сотрудников управления федерального казначейства по Дагестану подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в понедельник сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов в управлении казначейства.
"Правоохранители произвели выемку документов по факту незаконного перечисления средств на сумму 2 миллиарда рублей", — отметил источник.
В приемной казначейства РИА Новости сообщили, что управление работает в штатном режиме.
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