Полиция Владикавказа раскрыла кражу 15 тысяч рублей из рыночного киоска

Полицейские Владикавказа оперативно раскрыли кражу денег на городском рынке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД РСО-А.

Продавщица строительных материалов, работающая в одном из торговых ларьков на городском рынке, обратилась в дежурную часть с заявлением о краже. В её отсутствии из-под прилавка пропали 15 тысяч рублей.