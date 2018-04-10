Полиция Владикавказа раскрыла кражу 15 тысяч рублей из рыночного киоска 

Полицейские Владикавказа оперативно раскрыли кражу денег на городском рынке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД РСО-А.
Продавщица строительных материалов, работающая в одном из торговых ларьков на городском рынке, обратилась в дежурную часть с заявлением о краже. В её отсутствии из-под прилавка пропали 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли на месте преступления отпечатки пальцев и по ним установили личность подозреваемого. Молодой человек из Алагира, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, во всём признался и рассказал, что уже потратил украденные деньги. Полиция возбудила уголовное дело о краже.