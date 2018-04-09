Двое крымчан дважды обчистили денежный терминал в соседнем селе

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . В Нижнегорском районе Крыма двое молодых парней дважды обокрали один и тот же денежный терминал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации правоохранителей, свои преступления 26 и 19-летний жители Кировского района совершали по ночам ради собственной наживы.

"Подозреваемые пояснили, что ночью прибыли на машине в поселок Нижнегорский в целях обогащения, решив похитить деньги из терминала, установленного на одной из улиц. При помощи инструментов сорвали петли устройства, отодвинули переднюю крышку и достали кассету с деньгами в сумме порядка 80 тыс. рублей, которые впоследствии разделили между собой поровну и потратили на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Когда деньги закончились, любители быстрых денег захотели повторить свой подвиг.

"Спустя несколько дней молодые люди решили снова съездить в поселок Нижнегорский . Аналогичным способом из этого же терминала похитили еще около 6 тыс. рублей", — уточняют в ведомстве.

Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п.п.а, в, ч.2 ст.158 УК РФ — кража. Предприимчивым молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.