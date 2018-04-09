Ещё
Двое крымчан дважды обчистили денежный терминал в соседнем селе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое крымчан дважды обчистили денежный терминал в соседнем селе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма двое молодых парней дважды обокрали один и тот же денежный терминал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации правоохранителей, свои преступления 26 и 19-летний жители Кировского района совершали по ночам ради собственной наживы.
"Подозреваемые пояснили, что ночью прибыли на машине в поселок Нижнегорский в целях обогащения, решив похитить деньги из терминала, установленного на одной из улиц. При помощи инструментов сорвали петли устройства, отодвинули переднюю крышку и достали кассету с деньгами в сумме порядка 80 тыс. рублей, которые впоследствии разделили между собой поровну и потратили на собственные нужды", — говорится в сообщении.
Когда деньги закончились, любители быстрых денег захотели повторить свой подвиг.
"Спустя несколько дней молодые люди решили снова съездить в поселок Нижнегорский. Аналогичным способом из этого же терминала похитили еще около 6 тыс. рублей", — уточняют в ведомстве.
Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п.п.а, в, ч.2 ст.158 УК РФ — кража. Предприимчивым молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму ребенка убило током Охота на чужое: смотритель кладбища в Керчи присвоила 320 тыс рублей В Севастополе "доктор Айболит" получил за растление детей 19 лет колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России298
Курс доллара преодолел новый рубеж220
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок587
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение