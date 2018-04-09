Жительница Кирово-Чепецка попыталась украсть духи в магазине: при досмотре у девушки обнаружили наркотик в носке

Полиции девушка попалась при попытке украсть из магазина флакон духов, а после досмотра у жительницы Кирово-Чепецка был обнаружен пакетик с наркотиком, который она прятала в носке.

В середине декабря 2017 года жительница Кирово-Чепецка пыталась вынести из магазина флакон духов. Девушку задержали при попытке кражи и доставили в полицию, сообщили в УМВД по Кировской области.

В ходе досмотра подозреваемой было обнаружено, что в одном из носков девушка прячет пакетик с веществом, которое, предположительно, является синтетическим наркотиком. Проведенная экспертиза показала, что вещество, которое прятала девушка, оказалось наркотиком.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). В ходе проведения следственных действий были установлены обстоятельства совершенного преступления и собрана доказательная база. Суд рассмотрел материалы дела и признал девушку виновной, назначив ей наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.

Фото — novosti33.ru