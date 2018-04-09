Директор нижегородского акционерного общества задолжал работникам более 1,3 миллиона рублей

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, с мая по ноябрь 2017 года президент строительной организации частично не выплачивал заработную плату 21 сотруднику. Всего задолженность по заработной плате перед работниками превысила 1 миллион 340 тысяч рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователями предприняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение задолженности по заработной плате всем работникам строительной организации», — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Задолженность перед работникам организации была полностью погашена. Руководителю акционерного общества назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.