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Директор нижегородского акционерного общества задолжал работникам более 1,3 миллиона рублей
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Директор нижегородского акционерного общества задолжал работникам более 1,3 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, с мая по ноябрь 2017 года президент строительной организации частично не выплачивал заработную плату 21 сотруднику. Всего задолженность по заработной плате перед работниками превысила 1 миллион 340 тысяч рублей.
«В рамках расследования уголовного дела следователями предприняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение задолженности по заработной плате всем работникам строительной организации», — говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Задолженность перед работникам организации была полностью погашена. Руководителю акционерного общества назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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