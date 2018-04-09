Суд приговорил к тюрьме проповедника, связанного с терактом в Джакарте

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Суд в Индонезии приговорил к девяти годам тюрьмы мусульманского проповедника за подстрекательство к совершению двойного взрыва в Джакарте в мае 2017 года, сообщает газета Straits Times.

Два взрыва с разницей в пять-десять минут произошли в Джакарте 24 мая 2017 года вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. Полиция Индонезии заявила о причастности к ним террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ). Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. В результате теракта погибли три полицейских.

По данным издания, 38-летнему Кики Махаммаду Икбалю были предъявлены обвинения в подстрекательстве к совершению теракта во время проповеди 19 мая 2017 года в мечети города Бандунг в индонезийской провинции Западная Ява.

Сообщается, что подсудимый был задержан 5 июня 2017 года после того, как была установлена связь между ним и двумя террористами.