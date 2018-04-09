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В Башкирии мужчина расстрелял таксиста
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В Башкирии мужчина расстрелял таксиста 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ночью 9 апреля в Чишминском районе прогремело несколько выстрелов. Оказалось, что недалеко от детского санатория «Толпар» мужчина несколько раз выстрелил в таксиста из «травмата». Пуля попала в ногу молодого человека. Ему понадобилась помощь медиков.
— Мы выезжали на место преступления. В данный момент мы задержали человека, который может быть причастен к происшествию, — рассказали в МВД по республике.
Что стало причиной кровавого конфликта, пока не известно. Обстоятельства устанавливает полиция.
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