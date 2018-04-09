В Башкирии мужчина расстрелял таксиста

Ночью 9 апреля в Чишминском районе прогремело несколько выстрелов. Оказалось, что недалеко от детского санатория «Толпар» мужчина несколько раз выстрелил в таксиста из «травмата». Пуля попала в ногу молодого человека. Ему понадобилась помощь медиков.

— Мы выезжали на место преступления. В данный момент мы задержали человека, который может быть причастен к происшествию, — рассказали в МВД по республике.

Что стало причиной кровавого конфликта, пока не известно. Обстоятельства устанавливает полиция.