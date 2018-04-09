В Петрозаводске несовершеннолетнего будут судить за вымогательство

17-летнему юноше грозит до 7 лет лишения свободы за то, что он напал на незнакомца на улице.

По версии следователей, преступление произошло вечером 6 октября 2017 года на улице в Петрозаводске . Пьяный 17-летний молодой человек потребовал у незнакомца 500 рублей. Прохожий отказался, после чего несовершеннолетний стал избивать его ногами и руками и требовать уже 5 тысяч рублей.

— Потерпевшему удалось вырваться от нападавшего, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции,

В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в суд. Уточняется, что за вымогательство с применением насилия предусмотрено до 7 лет лишения свободы.