Ещё
В Петрозаводске несовершеннолетнего будут судить за вымогательство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске несовершеннолетнего будут судить за вымогательство 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
17-летнему юноше грозит до 7 лет лишения свободы за то, что он напал на незнакомца на улице.
По версии следователей, преступление произошло вечером 6 октября 2017 года на улице в Петрозаводске. Пьяный 17-летний молодой человек потребовал у незнакомца 500 рублей. Прохожий отказался, после чего несовершеннолетний стал избивать его ногами и руками и требовать уже 5 тысяч рублей.
— Потерпевшему удалось вырваться от нападавшего, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции,
— говорится в сообщении СУ СК
В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в суд. Уточняется, что за вымогательство с применением насилия предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Подполковника МВД посадили за «космическую» взятку Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России298
Курс доллара преодолел новый рубеж220
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок587
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение