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Вещдоки по уголовному делу экс-мэра Ярославля Урлашова зачли в счет штрафа
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Вещдоки по уголовному делу экс-мэра Ярославля Урлашова зачли в счет штрафа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы зачли вещественные доказательства в размере 29 млн рублей по делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии №2, в счет назначенного судом штрафа. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Ярославской области.
"По данным полученным из Следственного управления по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, в сумме $494 642 и €9 600 зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 млн рублей", — говорится в сообщении.
Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.
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