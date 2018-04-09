Вещдоки по уголовному делу экс-мэра Ярославля Урлашова зачли в счет штрафа

ЯРОСЛАВЛЬ , 9 апреля. / ТАСС /. Судебные приставы зачли вещественные доказательства в размере 29 млн рублей по делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова , отбывающего наказание в рыбинской колонии №2, в счет назначенного судом штрафа. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Ярославской области.

"По данным полученным из Следственного управления по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, в сумме $494 642 и €9 600 зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 млн рублей", — говорится в сообщении.