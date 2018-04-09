Комиссия по вопросам помилования получила ходатайство экс-мэра Ярославля Урлашова

ЯРОСЛАВЛЬ , 9 апреля. / ТАСС /. Ходатайство о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова , отбывающего наказание в рыбинской колонии №2 за взятки, поступило в комиссию по вопросам помилования на территории Ярославской области . Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Документы по ходатайству Урлашова уже в комиссии. Она его рассмотрит и примет решение, передаст губернатору", — сказал Бабуркин. Омбудсмен добавил, что комиссия рассмотрит документы в течение 30 дней.

Как сообщалось ранее, Урлашов обратился с заявлением о помиловании в соответствующую региональную комиссию в середине марта.