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В Перми осудят иностранца за кражу орденов, медалей и коллекционных монет
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В Перми осудят иностранца за кражу орденов, медалей и коллекционных монет 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Жителя Азербайджана осудили за кражу ценностей из квартиры пермячки.
Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, мужчина, находясь в квартире потерпевшей, убедился, что она спит. А затем похитил золотые украшения, мобильные телефоны, коллекционные монеты, ордена и медали, деньги и скрылся. Материальный ущерб от его действий составил примерно 50 тысяч рублей.
Подозреваемого, неоднократно судимого гражданина Азербайджана, задержали. Его обвиняют в краже с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми.
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