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Курянин похитил из банкомата чужие 20 тысяч рублей
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Курянин похитил из банкомата чужие 20 тысяч рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Пожилая жительница Железногорска хотела снять сумму в банкомате, но он сработал не сразу
По информации пресс-службы УМВД России по Курской области, женщина вставила свою пластиковую карту в банкомат, находящийся в одном из крупных торговых центров города, набрала пин-код, указала необходимую сумму, однако, аппарат не выдал наличные. Женщина подождала некоторое время, так и не получила деньги и ушла. Однако, сумма списалась с её счета. Обнаружив это, женщина вернулась в торговый центр, но денег уже не обнаружила и обратилась в полицию.
— Полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что после того, как пенсионерка ушла, банкомат всё же обналичил запрошенную сумму, — пояснила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева. — Проходивший мимо посетитель торгового центра увидел в терминале банкомата деньги и, не привлекая внимания, быстро забрал их себе. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался нигде не работающий житель города Железногорска.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине, присвоившему чужие деньги, грозит до 5 лет лишения свободы.
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