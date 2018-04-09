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Оперативники Академического района разыскивают сообщника квартирного вора
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Оперативники Академического района разыскивают сообщника квартирного вора 

Твоя Газета 51 минуту назад
Фото: Твоя Газета
Вернувшись домой с работы, жительница Академического района увидела, что дверь в ее квартиру открыта, а затем обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений. О краже москвичка тут же сообщила в дежурную часть ОМВД России по Академическому району.
Квартирная кража была совершена в квартире в 1-ом Черемушкинском проезде. Сотрудники полиции немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, результатом которых стало задержание подозреваемого — 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник ходил по подъездам, звонил или стучал в двери, наблюдал за окнами, проверяя наличие жильцов в квартирах. Удостоверившись, что в одной из квартир никого нет, он вскрыл дверь и, оказавшись в квартире, похитил все ценное.
Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением возможных других эпизодов преступной деятельности задержанного, а также задержанием его сообщника.
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