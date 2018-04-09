В Иркутске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли угон автомашины

Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Накануне с сообщением об угоне

транспортного средства в дежурную часть отдела полиции №9 обратился

38-летний местный житель. Мужчина пояснил, что вечером припарковал свой

автомобиль марки «Форд Фокус 2» во дворе дома, расположенного на улице

Советская, а на утро обнаружил его пропажу.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники

полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Составленную

ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали наружным нарядам

полиции. Менее чем через два часа автомашина была остановлена на бульваре Рябикова. За рулем иномарки находился 34-летний ранее судимый

знакомый потерпевшего. Было установлено, что мужчины совместно распивали

спиртные напитки, воспользовавшись тем, что владелец автомашины уснул,

подозреваемый совершил угон иномарки, чтобы прокатиться по городу.

Задержанный дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное

дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция

данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. В настоящий момент автомобиль передан собственнику.

Чтобы не стать жертвой преступных

посягательств сотрудники полиции призывают иркутян позаботиться о сохранности своего имущества.