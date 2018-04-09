В Москве мужчина трижды выстрелил в подростка из травматического оружия

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Мужчина в Москве не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в 17-летнего подростка в ходе конфликта, по данному факту возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 7 апреля около дома по улице Миклухо-Маклая между подозреваемым и 17-летним подростком возникла словесная перепалка. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, мужчина не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов несовершеннолетнего. После этого нападавший скрылся, а подростка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и частью первой статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство)… Мужчина произвел не менее трех выстрелов из имеющегося при нем травматического оружия в область жизненно важных органов несовершеннолетнего", — говорится в сообщении

Как отметила Иванова, на следующий день мужчина добровольно явился в следственный отдел и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — добавила Иванова.