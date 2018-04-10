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В Подмосковье задержали вооружённых пневматикой наркодилеров
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В Подмосковье задержали вооружённых пневматикой наркодилеров 

Свободная пресса 53 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Ногинске двух наркодилеров — 33-х и 36-ти лет.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в местной полиции, правоохранители нагрянули с обысками по месту жительства злоумышленников, проверили их гаражные боксы.
В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты пневматические пистолет и ружьё, а также коробку с патронами.
Кроме того, найдены пластиковые канистры с остатками наркотиков, мерные стаканы, респиратор, электронные весы и пакеты, приготовленные для фасовки доз.
При этом в трех пакетах уже находилось кристаллическое вещество темного цвета, в одном — светлый порошок.
По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются амфетамином общей массой более 270 граммов, гашишем общей массой около 70 граммов, а также марихуаной общим весом около 1 грамма. Всего изъято более 300 граммов наркотиков
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности его расследования не сообщаются.
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