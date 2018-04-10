В Подмосковье задержали вооружённых пневматикой наркодилеров

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в местной полиции, правоохранители нагрянули с обысками по месту жительства злоумышленников, проверили их гаражные боксы.

В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты пневматические пистолет и ружьё, а также коробку с патронами.

Кроме того, найдены пластиковые канистры с остатками наркотиков, мерные стаканы, респиратор, электронные весы и пакеты, приготовленные для фасовки доз.

При этом в трех пакетах уже находилось кристаллическое вещество темного цвета, в одном — светлый порошок.

По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются амфетамином общей массой более 270 граммов, гашишем общей массой около 70 граммов, а также марихуаной общим весом около 1 грамма. Всего изъято более 300 граммов наркотиков

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности его расследования не сообщаются.