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Полицейские поймали двух наркодилеров в Подмосковье
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Полицейские поймали двух наркодилеров в Подмосковье 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Полицейские задержали двух торговцев наркотиками в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает «Русская планета».
У мужчин при себе были обнаружены гашиш, марихуана и амфетамины. В общей сложности полицейские изъяли более 300 граммов наркотиков.
В ходе обысков по местам проживания и гаражам злоумышленников было найдено оборудование для производства наркотических средств, а также ружье с патронами и пневматический пистолет.
В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
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