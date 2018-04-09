Полицейские поймали двух наркодилеров в Подмосковье

Полицейские задержали двух торговцев наркотиками в подмосковном Ногинске . Об этом сообщает «Русская планета».

У мужчин при себе были обнаружены гашиш, марихуана и амфетамины. В общей сложности полицейские изъяли более 300 граммов наркотиков.

В ходе обысков по местам проживания и гаражам злоумышленников было найдено оборудование для производства наркотических средств, а также ружье с патронами и пневматический пистолет.

В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.