В Новокубанске мужчина проснулся рядом с трупом сожительницы

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. Страшные события разворачивались в ночь на 9 апреля 2018 года. 49-летний кубанец и его 38-летняя женщина были в гостях. Они распивали алкогольные напитки. Между гражданами произошел конфликт. Женщина стала высказываться в адрес своего сожителя нецензурной бранью. Он разозлился и сильно избил её. Мужчина нанес множественные удары кулаками по голове и в область живота.

Осознав содеянное, от отнес пострадавшую на кровать и лег спать вместе с ней. Спустя несколько часов мужчина проснулся и обнаружил, что его избитая сожительница скончалась. Он взял тело, вынес на улицу, оставил и скрылся.

— Благодаря грамотной работе следователя и следователя-криминалиста регионального СКР , а также сотрудников полиции он был задержан в этот же день. Согласно заключению проведенного медицинского исследования причиной смерти погибшей явилась причиненная закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота с разрывом селезенки, осложненная геморрагическим шоком. — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Задержанный находится в статусе подозреваемого. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.