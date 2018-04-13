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На Кубани пьяный гость из ревности убил пенсионера
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На Кубани пьяный гость из ревности убил пенсионера 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Инцидент произошел в Усть-Лабинском районе вечером 11 апреля.
33-летний мужчина вместе со своей сожительницей был в гостях у 71-летнего приятеля. Все распивали алкогольные напитки. На некоторое время мужчина отлучился, а когда вернулся, вспыхнул внезапный приступ ревности. Из-за этого он и принялся избивать пенсионера.
Нанеся не менее 10 ударов руками и ногами по телу и голове мужчине, кубанец скрылся с места происшествия вместе с сожительницей.
Спустя некоторое время соседи обнаружили пенсионера без признаков жизни на улице возле его дома. Они позвонили в полицию.
— Согласно заключению проведенного медицинского исследования причиной смерти погибшего явилась тупая сочетанная травма тела с множественными переломами костей лицевого скелета и тела. — Сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следователь будет ходатайствовать перед судом о взятии его под стражу.
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