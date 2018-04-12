Мужчина изнасиловал пожилую соседку в Краснодарском крае

Жительница Краснодарского края стала жертвой 46‐летнего соседа, который изнасиловал 57‐летнюю женщину. Подозреваемый решился на преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Мужчина 1 апреля пришел в гости к соседке, где они распивали алкогольные напитки в поселке Волна. Когда хозяйка дома уснула, преступник изнасиловал ее. За пострадавшую заступилась знакомая, которая услышала крики о помощи.

На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.