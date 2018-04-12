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Мужчина изнасиловал пожилую соседку в Краснодарском крае
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Мужчина изнасиловал пожилую соседку в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Жительница Краснодарского края стала жертвой 46‐летнего соседа, который изнасиловал 57‐летнюю женщину. Подозреваемый решился на преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Мужчина 1 апреля пришел в гости к соседке, где они распивали алкогольные напитки в поселке Волна. Когда хозяйка дома уснула, преступник изнасиловал ее. За пострадавшую заступилась знакомая, которая услышала крики о помощи.
На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.
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