1 апреля жительница Кубани проснулась от того, что её насилуют 

Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Инцидент произошел в пос. Волна Темрюкского района.
46-летнему местному жителю предъявлено обвинение. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что ему инкриминируют ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).
Мужчина жил по соседству с 57-летней женщиной. 1 апреля он пришел к ней в гости. Они совместно распивали алкогольные напитки.
Через некоторое время хозяйка дома пошла спать. Женщина проснулась от того, что её насиловали.
Она начала сопротивляться и звать на помощь. Крики услышала соседка, поспешила к дому потерпевшей и вызвала полицию.
В итоге насильник успел скрыться, но уже на следующий день был задержан. На время следствия мужчина взят под стражу.