1 апреля жительница Кубани проснулась от того, что её насилуют

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Инцидент произошел в пос. Волна Темрюкского района.

Мужчина жил по соседству с 57-летней женщиной. 1 апреля он пришел к ней в гости. Они совместно распивали алкогольные напитки.

Через некоторое время хозяйка дома пошла спать. Женщина проснулась от того, что её насиловали.

Она начала сопротивляться и звать на помощь. Крики услышала соседка, поспешила к дому потерпевшей и вызвала полицию.

В итоге насильник успел скрыться, но уже на следующий день был задержан. На время следствия мужчина взят под стражу.