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«Почта России» пресекла деятельность группы похитителей посылок из сортировочного пункта в Москве
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«Почта России» пресекла деятельность группы похитителей посылок из сортировочного пункта в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
ФГУП «Почта России» пресекло деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного пункта в Москве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.
«Служба безопасности «Почты России» продолжает реализацию комплексной программы по пресечению противоправных действий среди сотрудников. В результате мероприятий, проведенных подразделениями службы безопасности «Почты России», с поличным была задержана преступная группа, причастная к краже нескольких десятков почтовых отправлений на внутримосковском сортировочном пункте», — сообщили в пресс-службе.
В «Почте России» уточнили, что группа действовала в течение нескольких недель. Содержимое похищенных отправлений злоумышленники выносили из сортировочного пункта в Москве под видом личных вещей и вывозили на личном транспорте, оболочки отправлений утилизировали, а похищенное реализовывали через интернет-сервис бесплатных объявлений.
«Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности «Почты России» организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены», — пояснили в пресс-службе.
В «Почте России» отметили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Злоумышленники дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности. Служба безопасности «Почты России» оказывает необходимое содействие правоохранительным органам. Возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом «О почтовой связи».
«Безопасность содержимого почтовых отправлений является для нас одной из ключевых задач. На всех почтовых объектах усилен контроль за действиями почтовых сотрудников. Мы стараемся пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и будем добиваться самого серьезного наказания для виновных лиц», — приводятся в сообщении слова регионального управляющего макрорегиона Москва «Почты России» Аллы Бондаренко.
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