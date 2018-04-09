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Женщину убили в Питкяранте, в убийстве подозревается ее сын
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Женщину убили в Питкяранте, в убийстве подозревается ее сын 

Карельские вести 1 час назад
По версии следствия, мужчина забил собственную мать до смерти, будучи пьяным.
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Питкяранта, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 3 апреля мужчина выпивал у себя дома. Изрядно опьянев, подозреваемый напал на свою мать и избил ее, причинив множественные телесные повреждения. Пострадавшая скончалась на месте.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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