Женщину убили в Питкяранте, в убийстве подозревается ее сын

По версии следствия, мужчина забил собственную мать до смерти, будучи пьяным.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Питкяранта, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 3 апреля мужчина выпивал у себя дома. Изрядно опьянев, подозреваемый напал на свою мать и избил ее, причинив множественные телесные повреждения. Пострадавшая скончалась на месте.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,

— сообщили в СК.