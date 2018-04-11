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Мейн-куна, похищенного с выставки в Петербурге, нашли за два дня
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Мейн-куна, похищенного с выставки в Петербурге, нашли за два дня 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полицейские за два дня нашли похищенного с выставки животных в Санкт-Петербурге котенка породы мейн-кун. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому, который увез котенка с выставки «в личных целях» может грозить реальный срок: вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решается.
Как сообщили РИА Новости в МВД РФ, четырехмесячный котенок по кличке Евангелиста был похищен 8 апреля из павильона питомника на выставке животных на Петербургском шоссе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля около 19:00 полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который признался в похищении.
Было установлено, что мужчина заранее арендовал автомобиль, на котором приехал к выставочному центру. Автомобиль и вывел полицейских на след мужчины.
Котенок в результате инцидента не пострадал и уже возвращен владельцам.
Данная история является исключением из правил: практически каждую неделю в Москве и других городах собаки (как хозяйские, так и бездомные) погибают от рук догхантеров и живодеров. Каждый месяц хозяйских собак модных пород крадут с целью получения выкупа. Уголовные дела заводятся лишь в единичных случаях. Закон о жестоком обращении с животными, который зоозащитники ждут больше 10 лет, по-прежнему не работает.
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