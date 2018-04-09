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Отдал всё, что взял: экс-мэр Ярославля заплатил штраф деньгами, с которыми его поймали
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Отдал всё, что взял: экс-мэр Ярославля заплатил штраф деньгами, с которыми его поймали 

76.ru 39 минут назад
Фото: 76.ru
Евгений Урлашов частично погасил долг перед государством. Судебные приставы получили с бывшего мэра Ярославля 29 миллионов рублей.
— На счёт государства перечислены 494 642 долларов США и 9 600 евро. В рублёвом эквиваленте эта сумма составляет 29 миллионов рублей. Эти деньги проходили по делу в качестве вещественных доказательств. Именно с такой суммой Урлашова поймали с поличным, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Всего же Евгений Урлашов должен выплатить 60 миллионов рублей. Именно такой штраф, а также 12 лет и 6 месяцев лишения свободы назначил ему суд.
Кстати, недавно экс-мэр Ярославля попросил президента о помиловании.
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