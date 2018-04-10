Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выплатил половину штрафа

Об этом сообщили в УФССП. Приставы направили на погашение долга деньги, которые проходили в качестве вещественных доказательств в суде. Они передали 500 тысяч долларов США и 10 тысяч евро. Так, Евгений Урлашов выплатит почти половину штрафа, назначенного судом, — 29 млн рублей.

Напомним, что 2 августа 2016 года Евгения Урлашова признали виновным в получении взятки в 17 млн рублей и в покушение на получение взятки в особо крупном размере. Экс-мэра приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в размере60 млн рублей.