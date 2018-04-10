Ещё
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выплатил половину штрафа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выплатил половину штрафа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в УФССП. Приставы направили на погашение долга деньги, которые проходили в качестве вещественных доказательств в суде. Они передали 500 тысяч долларов США и 10 тысяч евро. Так, Евгений Урлашов выплатит почти половину штрафа, назначенного судом, — 29 млн рублей.
Напомним, что 2 августа 2016 года Евгения Урлашова признали виновным в получении взятки в 17 млн рублей и в покушение на получение взятки в особо крупном размере. Экс-мэра приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в размере60 млн рублей.
АиФ: последние новости
В Ярославле за покушение на сбыт героина осудили гражданина Таджикистана Ярославские полицейские задержали мужчину, который сообщил о бомбе в ТЦ 29-летний рыбинец украл коляску возле здания поликлиники
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым650
Рубль ждет технический отскок158
Сын Табакова взбесил народ141
Обвал рубля: как это делается101
США приготовились к удару по Сирии1320
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение