Ещё
Жена воткнула нож в живот своему мужу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена воткнула нож в живот своему мужу 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Жена воткнула нож в живот своему мужуВ дежурную часть УМВД России по г. Нижнему Новгороду 8 апреля поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Василия Иванова хозяйка квартиры в ходе семейной ссоры нанесла проникающее ножевое ранение брюшной полости своему мужу 1962 года рождения.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело. Сотрудниками районного отдела полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния — неработающая женщина 1967 года рождения. В настоящее времяПо факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. в порядке статей 91, 92 УПК РФ. Расследование продолжается. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Нижегородская правда: последние новости
35-летний мужчина после отдыха в караоке-баре оказался в 39 больнице Муж убил жену деревянной ножкой от табурета из-за ревности Генеральный директор строительной компании задолжал сотрудникам более 15 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России320
Курс доллара преодолел новый рубеж221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй77
Царев назвал следующего президента Украины86
Санкции обрушили российский рынок588
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение