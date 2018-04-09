Жена воткнула нож в живот своему мужу

Жена воткнула нож в живот своему мужуВ дежурную часть УМВД России по г. Нижнему Новгороду 8 апреля поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Василия Иванова хозяйка квартиры в ходе семейной ссоры нанесла проникающее ножевое ранение брюшной полости своему мужу 1962 года рождения.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело. Сотрудниками районного отдела полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния — неработающая женщина 1967 года рождения. В настоящее времяПо факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. в порядке статей 91, 92 УПК РФ. Расследование продолжается. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.