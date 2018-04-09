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Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест
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Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали в Кировском районном суде. Меру пресечения для второго фигуранта уголовного дела, инженера компании, выберут чуть позже.
Напомним, директора ООО «УК „Гарант“ Алексея Рямова и инженера управляющей компании ранее задержали на 48 часов. Они проходят в качестве подозреваемых в уголовном деле, которое СКР по Пермскому краю возбудил после гибели девятимесячной девочки. Малышка скончалась через несколько дней после того, как на неё упала глыба льда с крыши дома по Маршала Рыбалко, 111.
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