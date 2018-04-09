Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест 

Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали в Кировском районном суде. Меру пресечения для второго фигуранта уголовного дела, инженера компании, выберут чуть позже.
Напомним, директора ООО «УК „Гарант“ Алексея Рямова и инженера управляющей компании ранее задержали на 48 часов. Они проходят в качестве подозреваемых в уголовном деле, которое СКР по Пермскому краю возбудил после гибели девятимесячной девочки. Малышка скончалась через несколько дней после того, как на неё упала глыба льда с крыши дома по Маршала Рыбалко, 111.