В Ростове-на-Дону сотрудники транспортной полиции выявили подозреваемых в краже из вагона грузового поезда

В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Ростов-Западный на одном из контейнеров отсутствует запорно-пломбировочное устройство. Транспортные полицейские установили, что из вагона грузового поезда были похищены электроинструменты.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы совместно с сотрудниками уголовного розыска Ростовского ЛУ МВД России на транспорте установили и задержали двух подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались безработные местные жители в возрасте от 32 до 34 лет, один из них ранее уже был судим за совершение кражи.

Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время суток на территории станции Ростов Западный с помощью арматурных ножниц разрезали пломбировочное устройство на одном из контейнеров грузового поезда, откуда похитили более 20 единиц бензиновых триммеров. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Также установлено, что мужчины пытались сбыть украденные электроинструменты на одном из специализированных рынков города.