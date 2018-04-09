Ещё
В Ростове-на-Дону сотрудники транспортной полиции выявили подозреваемых в краже из вагона грузового поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове-на-Дону сотрудники транспортной полиции выявили подозреваемых в краже из вагона грузового поезда 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Ростов-Западный на одном из контейнеров отсутствует запорно-пломбировочное устройство. Транспортные полицейские установили, что из вагона грузового поезда были похищены электроинструменты.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы совместно с сотрудниками уголовного розыска Ростовского ЛУ МВД России на транспорте установили и задержали двух подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались безработные местные жители в возрасте от 32 до 34 лет, один из них ранее уже был судим за совершение кражи.
Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время суток на территории станции Ростов Западный с помощью арматурных ножниц разрезали пломбировочное устройство на одном из контейнеров грузового поезда, откуда похитили более 20 единиц бензиновых триммеров. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Также установлено, что мужчины пытались сбыть украденные электроинструменты на одном из специализированных рынков города.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной части статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Пушкино полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов В Новом Уренгое полицейскими по горячим следам раскрыта кража кабеля Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области пресекли деятельность мошенника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России309
Курс доллара преодолел новый рубеж221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины84
Санкции обрушили российский рынок584
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение