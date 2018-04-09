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«Разбил портрет на надгробии»: нижегородская полиция поймала вандала из Архангельской области
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«Разбил портрет на надгробии»: нижегородская полиция поймала вандала из Архангельской области 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Нижегородские полицейские задержали пьяного мужчину и отвезли его в отделение полиции. Там оказалось, что этот человек — 40-летний Александр Поташев, житель Архангельской области, находящийся в уголовном розыске за надругательство над телами умерших и их могилами.
Поташева задержали всего два дня назад и уже доставили в Архангельск. В 2016 году он поджег корзину с цветами и разбил портрет на надгробии. После этого его объявили в уголовный розыск и он уехал скрываться в Нижний Новгород.
— В Нижнем Новгороде был задержан два дня назад за административное правонарушение, было установлено, что он в розыске. В ближайшее время Поташев предстанет перед судом, — рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
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