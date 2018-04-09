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В Челябинской области полицейские обнаружили нанотеплицу для выращивания конопли
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В Челябинской области полицейские обнаружили нанотеплицу для выращивания конопли 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Житель Копейска соорудил на чердаке бани нанотеплицу для выращивания конопли. Для того, чтобы трава хорошо колосилась, мужчина наладил автоматизированную подачу света и воды.
33-летнего жителя Копейска задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина ехал за рулём, находясь под действием наркотиков. В салоне также лежали девять граммов марихуаны. Задержанный признался, что попробовал немного конопли, которую сам же для себя выращивает.
Теплица оказалась на чердаке бани. Технологии и забота, с которой ухаживал мужчина за своим зелёным садом, удивили даже полицейских. Внушительных размеров кусты конопли росли в горшках, к ним капельно подавалась вода. Тепло и свет также регулировались автоматически.
Зимний сад с коноплёй
— Полицейские изъяли кусты конопли в горшках, высушенную марихуану, а также специальное оборудование и удобрения для выращивания запрещенного растения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
По данному факту в ОМВД России по Копейску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Задержанный находится под подпиской о невыезде.
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