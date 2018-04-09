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Жителя Адыгеи осудили за убийство знакомого
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Жителя Адыгеи осудили за убийство знакомого 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Красногвардейского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«В суде установлено, что в июле 2017 года в Майкопе житель Красногвардейского района в ходе ссоры со знакомым несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений потерпевший погиб на месте происшествия», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
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