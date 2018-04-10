Житель Адыгеи осудили за незаконное приобретение и хранение оружия

Шовгеновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя хутора Касаткин.

«В суде установлено, что в октябре 2017 года житель х. Касаткин незаконно приобрел и переделал гладкоствольное охотничье ружье в обрез и хранил у себя дома до изъятия сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгеи

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом смягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 3 года, наложением определенных обязанностей и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.