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Житель Адыгеи осудили за незаконное приобретение и хранение оружия
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Житель Адыгеи осудили за незаконное приобретение и хранение оружия 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Шовгеновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя хутора Касаткин.
«В суде установлено, что в октябре 2017 года житель х. Касаткин незаконно приобрел и переделал гладкоствольное охотничье ружье в обрез и хранил у себя дома до изъятия сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгеи.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом смягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 3 года, наложением определенных обязанностей и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
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 Ещё 2 источника 
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