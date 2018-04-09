В Адыгее раскрыто разбойное нападение, в результате которого были похищены 1,5 миллиона рублей 

В ходе совместных мероприятий сотрудников полиции отдела МВД России по Тахтамукайскому району и коллег из города Томска задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения.
Преступление было зарегистрировано в декабре прошлого года. Потерпевший, 34-летний руководитель одной из коммерческих фирм, осуществляющих деятельность в Тахтамукайском районе, сообщил, что при выходе из офиса на него напали двое неизвестных. Применив баллончик со слезоточивым газом, они силой отобрали у него сумку. В ней, по словам коммерсанта, находились денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей.
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. В результате проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий удалось выяснить, что к этому нападению может быть причастен 50-летний житель Томска, некоторое время назад работавший в фирме. Выяснилось, что в совершении преступления также принимал участие его 30-летний знакомый, ранее неоднократно судимый.
Полицейские связались со своими коллегами из управления МВД России по Томской области. С их помощью удалось установить места проживания подозреваемых.
В настоящее время они доставлены в Адыгею, в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации задержаны и водворены в изолятор временного содержания.