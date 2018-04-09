Свердловские полицейские направили в суд дело по факту вооруженного налета на банк в Перми и ювелирный магазин в Екатеринбурге

Налет на пермское финансовое учреждение по улице Борчанинова был совершен в июле 2017 года. Злоумышленники в масках с травматическим пистолетом и ножом под угрозой применения оружия потребовали у персонала выдать им денежные средства из кассы. Сотрудники банка оказались не из пугливых и успели нажать тревожную кнопку. Грабители, узнав об этом, не стали рисковать и быстро ретировались на поджидавшем их легковом автомобиле без добычи.

Второй раз «на дело» криминальная пара пошла через месяц, но уже в столице Среднего Урала. Объектом посягательства на этот раз стал ювелирный салон на улице Пехотинцев в микрорайоне Сортировка.

В качестве орудий преступления, кроме традиционных колюще-режущего предмета и «ствола», нападавшие использовали молоток, чтобы было сподручнее разбивать витрины с украшениями. И снова удача отвернулась от них. В торговой точке вместо одного охранника по чистой случайности оказалось двое. Вдвоем они оказали активное сопротивление, не смотря на то, что одному из них бандиты серьезно повредили ногу. Несолоно хлебавши, «гангстеры» скрылись на автомобиле «ВАЗ-2115».

Покинуть пределы областного центра, залечь на дно в соседнем регионе и, таким образом, остаться безнаказанными неудачливым охотникам за чужим добром не удалось. Государственный номер их транспортного средства запомнили прохожие, которые сообщили его подоспевшим на место происшествия сотрудникам полиции. Спустя час, «ВАЗ» на трассе «Екатеринбург — Пермь» задержал наряд ДПС . Сотрудничать со следствием жители Перми 1990 и 1991 годов рождения отказались, ссылаясь на 51 статью Конституции нашей страны. Сыщики допросили свидетелей и очевидцев преступлений, провели ряд обысков, выемок и экспертиз, в том числе портретных, биологических, генетических, дактилоскопических и почерковедческих. Пистолет, маски и другие вещдоки изъяты. Все собранные доказательства легли в основу обвинения.

В отношении подозреваемых следователем ГСУ ГУ МВД области капитаном юстиции Денисом Григорьевым были возбуждены два уголовных дела по статье 162 УК РФ «Разбой», которые позже объединили в одно производство. До окончания судебного разбирательства они будут содержаться под стражей.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.