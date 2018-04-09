Ещё
Обвиняемый в махинациях на 236 млн рублей экс-сотрудник банка экстрадирован из Германии в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в махинациях на 236 млн рублей экс-сотрудник банка экстрадирован из Германии в РФ 

Банки.ру 2 часа назад
Обвиняемого в кредитно-финансовых мошенничествах на сумму более 230 млн рублей экстрадировали в Россию. Об этом сообщили на днях в МВД.
«В Россию из Германии экстрадировали мужчину 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как уточняется, фигурант, будучи специалистом департамента безопасности коммерческого банка, по предварительному сговору с другими сотрудниками финансового учреждения разработал преступную схему. Так, от имени банка обвиняемый совместно с сообщниками одобрял заявки по кредитам и санкционировал предоставление денежных средств различным подставным физическим и юридическим лицам для покупки транспортных средств у одной из компаний. Однако позже было установлено, что данное юридическое лицо не является владельцем автомобилей и не имеет прав на их реализацию.
В результате действий злоумышленника и его подельников банку был причинен ущерб на общую сумму 236 млн рублей.
В августе 2016 года по запросу МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола и в октябре того же года задержан на территории Германии.
Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче, германские компетентные органы 6 апреля передали фигуранта сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России, после чего он был доставлен в Москву.
Банки.ру: последние новости
Мошенников будут судить в Воронеже за обман пенсионеров под предлогом возврата утерянных в 90-е годы вкладов В Ленобласти возбудили дело против незаконно выдававшего микрозаймы предпринимателя В Томске возбуждено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 9,5 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России309
Курс доллара преодолел новый рубеж221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины84
Санкции обрушили российский рынок584
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение