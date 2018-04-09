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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области пресекли деятельность мошенника
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области пресекли деятельность мошенника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В УМВД России по Вологодской области стали поступать обращения граждан по фактам мошеннических действий, связанных с процедурой получения кредитов. Как установили оперативники, во всех случаях злоумышленник действовал по одной и той же схеме. Он находил в Интернете посты и запросы пользователей, имевших проблемные кредитные истории, но нуждавшихся в получении очередного займа. Затем звонил гражданам и, представляясь работником службы безопасности одного из крупных банков, обещал за определенную сумму оказать содействие в получении денежных средств. После того, как потенциальные «заемщики» переводили деньги, злоумышленник переставал выходить на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Вытегорского района Вологодской области 1973 г.р., ранее судимый за подобные преступления. Мужчина сознался в содеянном. Как выяснили полицейские, в среднем за свои «услуги» подозреваемый брал порядка 8 тысяч рублей и обманул подобным образом 6 жителей Вологодской области. Еще 8 потерпевших проживают в других регионах страны.
Следователями отдела МВД России по Вытегорскому району в отношении мужчины возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальное наказание, согласно санкции данной части статьи, составляет до пяти лет лишения свободы.
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