В Ивановской области полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж

Установлено, что днём неизвестный мужчина у одного из домов в Комсомольске открыто похитил у пенсионерки из сумки кошелёк. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 76-летнюю заявительницу, установили приметы предполагаемого преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи с местом криминального происшествия, установили пути отхода преступника. Вскоре подозреваемый в грабеже полицейскими был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 29-летний житель одного из сел Комсомольского района, похищенное у фигуранта частично изъято. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной.