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В Ивановской области полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж
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В Ивановской области полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Ивановской области сотрудники отдела МВД России по Комсомольскому району задержали подозреваемого в уличном грабеже.
Установлено, что днём неизвестный мужчина у одного из домов в Комсомольске открыто похитил у пенсионерки из сумки кошелёк. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 76-летнюю заявительницу, установили приметы предполагаемого преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи с местом криминального происшествия, установили пути отхода преступника. Вскоре подозреваемый в грабеже полицейскими был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 29-летний житель одного из сел Комсомольского района, похищенное у фигуранта частично изъято. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
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