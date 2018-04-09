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В Иванове полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере
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В Иванове полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области у одного из домов в микрорайоне ДСК задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у 21-летнего задержанного было обнаружено и изъято порядка 35 граммов наркотического средства «спайс», у второго 20-летнего фигуранта полицейские изъяли более 26 граммов синтетического наркотика «соль».
Оперативники располагают информацией, что изъятые наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки наркозависимым лицам на территории областного центра.
В настоящее время следственным подразделением полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты в порядке статьи 91 УПК РФ помещены в ИВС.
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